بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي تصل الإمارات للمشاركة بالبطولة العربية

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الليبي للمواي تاي، دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات البطولة العربية السابعة والتي ستقام في الفترة ما بين 10 حتى 13 أكتوبر الجاري.

وتضم بعثة الفرسان المشاركة كلا من الرياضي، محمد الأمين المهدوي وزن 57k، وعبد المعين سعيد موسى تحت وزن 60k، وعمر خالد بوحويه تحت وزن 63:5k، وموسى مسعود البوسيفي تحت وزن 67k، والرياضي محمد صالح اشتيوي تحت وزن 71k، والرياضي عبد السلام فرج الجازوي تحت وزن 81k.

ويرافق فرسان المتوسط، كلا من المدرب الدولي أحمد زيدان الزيداني، ومحمد الزروق الشريف رئيس الاتحاد العام، ومساعد المدرب مختار محمد المختار.

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