الإصابة تجبر علي السريتي على الاعتزال

أعلن علي السريتي، لاعبنا المحترف بصفوف بستريتشي في الدوري السلوفاكي، اعتزاله كرة القدم، بسبب الإصابة التي لاحقته منذ عدة سنوات وأجبرته الآن على تعليق حذاءه بعمر 28 عاماً.

ويمتلك “السريتي” إمكانيات ممتازة، ولديه مهارة رائعة، ودقة في التمرير والرؤية الرائعة للملعب، وهو ما أهله ليكون ضمن قائمة المنتخب الليبي الذي شارك في بطولة روما “الموندياليتو” التي أقيمت في إيطاليا، بتنظيم من النجم الأسطوري فرانشيسكو توتي، نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق.

وتألق “السريتي” في منافسات بطولة “الموندياليتو” التي شارك فيها العديد من الدول مثل البرازيل، وأوكرانيا، وساحل العاج، والمغرب، وإيطاليا، وسجل هدفا في تأهل منتخب ليبيا إلى دور الثمانية، ولكن منتخبنا ودع البطولة بعدما خسر في الدور ربع النهائي بهدفين لهدف ليخرج مرفوع الرأس من البطولة.

يذكر أن “السريتي” شارك في دورة الروضان الدولية الرمضانية الماضية مع فريق البراق، وقدم أداء مميزا مع الفريق، وقد حرص اللاعب على تقديم الشكر لإدارة نادي البراق والطاقم الفني اللذين أتاحا له الفرصة للمشاركة في دورة الروضان.

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