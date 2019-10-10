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قرعة الكونفدرالية تجنب النصر مواجهة صعبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقعت قرعة الدور الاثنين والثلاثين مكرر من الكونفدرالية ممثل ليبيا النصر في مواجهة تبدو سهلة عندما يلتقي فريق برولاين الأوغندي المتوج بلقب كأس أوغندا الموسم الماضي في بلده ويتواجد في المركز السادس عشر والأخير في الدوري الأوغندي.

ومن المفترض أن تكون مباراة الذهاب على أرض النصر إما في تونس أو مصر يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بينما ستقام مواجهة الإياب بين الفريقين في الثالث من شهر نوفمبر المقبل في ملعب العاصمة الأوغندية كمبالا.

وباشر النصر تدريباته منذ أيام بقيادة مدربه الوطني محمد الككلي ومساعده علاء ويسعى جاهدا لتجاوز العقبة الأوغندية والتأهل لمجموعات الكونفدرالية وتحقيق انطلاقة قوية عقب مغادرته لمنافسات دوري أبطال أفريقيا على يد الرجاء البيضاوي المغربي عقب خسارته ذهابا بثلاثة أهداف لهدف بملعب بيترو سبورت وتعادله إيابا في المغرب بهدف لمثله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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