الدامجة يقف على جاهزية الفرسان بـ”ودية المغرب”

يتطلع المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل مساء الجمعة ضيفا على نظيره المغربي ضمن أيام الفيفا داي في مباراة ودية يسعى من خلالها جلال الدامجة للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفرسان بمنتخب تونسي شهر نوفمبر القادم في افتتاحية التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

المنتخب بتشكيلة تضم خمسة وثلاثين لاعبا وهي خليط بين اللاعبين المحترفين والمحليين سيكون في اختبار ودي صعب أمام المغرب الذي سبق أن شارك في المونديال الصيف الماضي وكان مرشحا للحصول على لقب بطولة أمم أفريقيا هذا الصيف.

الملعب الشرفي في وجدة سيكون مسرحا لهذا اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا وبطاقم تحكيمي من الكونغو الديمقراطية يتقدمه حكم الوسط ندالا نجامبو وبمساعدة كل من سفاري كابيني كمساعد أول ومامباسي باباكا كمساعد ثان في قمة عربية مغاربية ودية.

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