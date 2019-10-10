في مواجهة مثيرة.. الأرجنتين تتعادل مع ألمانيا ودياً

تقرير 218

بتشكيلة خلت من الأسماء التي توجت بكأس العالم عام 2014 استضاف المنتخب الألماني نظيره الأرجنتيني بملعب سينغنال ايدونا بارك سعيا منه لتحقيق فوز معنوي مهم على كتيبة سكالوني.

سيرخي جنابري الموهبة الألمانية الصاعدة لم يمهل دفاعات الأرجنتين سوى خمس عشرة دقيقة ليسجل الهدف الأول مستفيدا من تخبط الدفاع الأرجنتيني.

الألمان قدموا شوطا أولا مثاليا كان نجمه جنابري الذي مهد كرة الهدف الثاني لزميله كاي هافيرتز في الدقيقة الحادية والعشرين ليسجل الهدف الثاني.

وطيلة الشوط الأول لم يهدد المنتخب الأرجنتيني مرمى الألمان إلا في كرة واحدة عن طريق نجم أودنيزي دي بول في الدقيقة الثانية والثلاثين لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم الألمان لعبا ونتيجة.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأرجنتين سكالوني عددا من التغييرات التي أثمرت في تبديل الأمور عندما قلص لوكاس نيكولاس ألاريو النتيجة في الدقيقة السادسة والستين.

رغبة التانغو في التعديل جعلتهم يحصلون على مايريدون في الدقيقة الخامسة والثمانين بواسطة لاعب إشبيلية لوكاس أوكامبوس الذي دخل في الشوط الثاني وأحدث ضجة كبيرة في دفاعات الماكينات الألمانية.

بعد هدف التعادل استسلم المنتخبان لخيار التعادل لتنتهي المباراة على هذه النتيجة ويتقاسما النتيجة والأداء فالماكينات سيطروا على الشوط الأول والتانغو فعلوا مايريدون في الحصة الثانية.

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