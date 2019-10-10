سلة النصر تستعد لتمثيل ليبيا أفريقياً

يسعى فريق النصر لكرة السلة لتحقيق نتائج إيجابية عندما يشارك في البطولة الأفريقية لكرة السلة حيث أوقعته القرعة في مجموعة ضمت أندية البترول الجزائري والشرطة المالي وسالك الغيني.

البطولة تنطلق يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي وحتى السابع والعشرين من الشهر ذاته حيث سيتأهل فريقان إلى المرحلة الثانية من البطولة فقواعد الاتحاد الأفريقي للعبة تنص على توزيع الأندية على أكثر من دولة.

النصر يمثل ليبيا بصفته بطل آخر نسخة لبطولة الدوري بعد توقف المسابقة في الموسم الماضي والأمل يحذو اللاعبين لتحقيق الفوز في مبارياتهم والتأهل للمرحلة الثانية.

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