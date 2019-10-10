أذربيجان تتخطى البحرين وديا

فقد المنتخب البحريني نتيجة مباراته أمام المنتخب الأذربيجاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بملعب البحرين الوطني في الرفاع ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال ألفين واثنين وعشرين.

وافتتح عبدالواهب المالود التسجيل للبحرين في الدقيقة الحادية والثلاثين بينما عدل داداشوف النتيجة في الدقيقة الحادية والأربعين.

وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب الأذربيجاني عن طريق خليل زاده في الدقيقة الثانية والستين ليعدل جاسم الشيخ النتيجة للبحرين في الدقيقة الثامنة والستين قبل أن يخطف الضيوف هدف الفوز في الدقيقة التاسعة والستين بواسطة راميل شيداييف.

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