هيئة الشباب تقف على “أوجاع الرياضة” بغدامس

ضمن الحملة التي تقوم بها هيئة الشباب والرياضة هذه الأيام بزيارات تفقدية للمنطقة الغربية لمتابعة ومعاينة المرافق الشبابية والرياضية قام الوفد المكلف بزيارة بلديتي درج وغدامس.

وبدأت اللجنة أعمالها بزيارة كل من واحة سيناون ومدينة درج وانتهت بمدينة غدامس، قام خلالها أعضاء اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع عمداء البلديات ومسؤولي مكاتب الشباب والرياضة ورؤساء النوادي الرياضية ومديري بيوت الشباب بالإضافة إلى رؤساء أفواج الكشاف والمرشدات.

وقام وفد هيئة الشباب بزيارة أغلب المرافق الرياضية والشبابية ومنها مقار وملاعب النوادي الرياضية ومباني بيوت الشباب ومقار فوج الكشاف والمرشدات.

ولاحظت اللجنة الإهمال الكبير والحالة الصعبة للملاعب والمباني التي تحتاج للصيانة والتطوير، واطلعت عن كثب على حجم الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه المؤسسات الرياضية والشبابية التي تقوض من أداء عملها بالشكل اللازم والمطلوب.

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