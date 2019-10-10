مختلط بنغازي للسلة يتفوق وديًا على الأهلي تحت 20 عامًا

بنغازي 10 أكتوبر 2019 (وال)- حقّق فريق مختلط بنغازي لكرة السلة التفوق على فريق الأهلي تحت 20 عامًا بفارق نصف سلة، بواقع ( 70 ) مقابل ( 69 ) نقطة، في المباراة الودية التي جرت مساء أمس الأربعاء بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

واللقاء الذي توسطه ثنائي تحكيمي متكون من حكم أول خالد أحنيش، وحكم ثاني محمد سكرانة، كان مستوى الأداء فيه عالي، نظرًا لقيمة وجودة اللاعبين الموجودين في الطرفين، لاسيما وإن المباراة أتسمت بالندية تبادل فيها الفريقين التفوق خلال الشوطين.

والربع الأول من اللقاء، تفوق فريق مختلط بنغازي على الأهلي بفارق ( 7 ) نقاط، بواقع ( 19 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

والربع الثاني، انتهى لمصلحة الأهلي بفارق ( 9 ) نقاط، بواقع ( 24) مقابل ( 15 ) نقطة، لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول أهلاوية بنتيجة ( 36 ) مقابل ( 34 ) نقطة.

وكانت نتيجة الشوط الثاني بين الفريقين على النحو التالي :

الربع الثالث انتهى لصالح مختلط بنغازي بنتيجة ( 19 ) مقابل (11) نقطة، فيما كانت نتيجة الربع الأخير لمصلحة الأهلي بنتيجة (22 ) مقابل ( 17 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الثاني لصالح مختلط بنغازي بنتيجة ( 36 ) مقابل ( 33 ) نقطة. ( وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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