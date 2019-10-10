الخراب يسكن أعتق المنشآت الرياضية في ليبيا

بعد سنوات طويلة من الإهمال ضربت كل مرافق المدينة الرياضة بنغازي كان نتاجها خراب أحد أبرز وأعتق المنشآت الرياضية في ليبيا.

سنوات طويلة تخللتها العديد من المبادرات الداعية لإعادة ترميمها لكنها لم تكن سوى بعض التعليمات الذي قيدت بحبر على ورق تبعثر مع مرور الوقت.

سكان مدينة بنغازي دائما ما ينظرون بعين الحسرة على هذه المنشأة الرياضية الضخمة التي كانت يوما ما حاضنة لهم لكنها اليوم ليست سوى مكان محطم يزوره سكان المدينة أحيانا لمزاولة رياضة المشي أو الركض.

ولم يبق لهم سوى مجمع سليمان الضراط الذي ورغم ما طاله من إهمال إلا أنه لا يزال جيدا وقادرا على استيعاب الجماهير واحتضان المباريات.

ولكن ربما الآن ستتغير الأوضاع بزيارة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الثني إلى المدينة الرياضية والذي بدوره أعطى تعليماته ببدء الصيانة الفورية لهذا الصرح الرياضي العتيق على أمل أن تكون تعليمات الثني كفيلة بعودة الحياة إلى المدينة الرياضية في بنغازي.

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