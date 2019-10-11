بلجيكا تكتسح سان مارينو وتضمن التأهل لليورو 

ضمن المنتخب البلجيكي تأهله إلى نهائيات أمم أوروبا بعد اكتساحه منتخب سان مارينو بتسعة أهداف دون مقابل على ملعب الملك بودوان في العاصمة بروكسل.

وجاءت أهداف بلجيكا عبر مهاجمه روميلو لوكاكو بواقع هدفين وناصر الشاذلي وكريستيان برولي بالخطأ في مرماه إضافة إلى يوري تيلمانس والمدافع توبي ألديرفيلد والمهاجم كريستيان بنتيكي وتيموثي كاستاني وياري فرشين.

لتواصل بلجيكا حصدها للعلامة الكاملة وتصل للنقطة الحادية والعشرين من سبع مباريات لتضمن تأهلها إلى بطولة الأمم الأوروبية المقبلة وتتقدم في مجموعتها بثلاث نقاط عن روسيا التي تغلبت على إسكتلندا بثلاثية على ملعب لوجنيكي.

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