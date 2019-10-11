السنغال تُجبِر البرازيل على التعادل في “مئوية نيمار” 

تعادلت البرازيل والسنغال بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما في سنغافورة ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحاقات المقبلة.

وافتتح بطل أمريكا الجنوبية أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة عبر مهاجمه روبيرتو فيرمينو، وتمكن أسود التيرانجا من تسجيل التعادل في آخر دقيقة من الشوط الأول من علامة الجزاء بعدما تحصل عليها النجم ساديو ماني ليسجل فامارا دييدهيو التعادل.

وخاض النجم نيمار دا سيلفا المباراة المئوية مع المنتخب البرازيلي ليصبح سادس لاعب في التاريخ بعد روبينهو وكافو وروبيرتو كارلوس ولوسيو وداني ألفيس إضافة إلى الحارس تافاريل.

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