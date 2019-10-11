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السنغال تُجبِر البرازيل على التعادل في “مئوية نيمار” 

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادلت البرازيل والسنغال بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما في سنغافورة ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحاقات المقبلة.

وافتتح بطل أمريكا الجنوبية أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة عبر مهاجمه روبيرتو فيرمينو، وتمكن أسود التيرانجا من تسجيل التعادل في آخر دقيقة من الشوط الأول من علامة الجزاء بعدما تحصل عليها النجم ساديو ماني ليسجل فامارا دييدهيو التعادل.

وخاض النجم نيمار دا سيلفا المباراة المئوية مع المنتخب البرازيلي ليصبح سادس لاعب في التاريخ بعد روبينهو وكافو وروبيرتو كارلوس ولوسيو وداني ألفيس إضافة إلى الحارس تافاريل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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