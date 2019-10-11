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“هاتريك ليفاندوفسكي” يقرب بولندا من اليورو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد المهاجم المخضرم روبيرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده بولندا للفوز على مضيفه منتخب لاتفيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2020 .

وافتتح مهاجم بايرن ميونخ أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة، ليعود ليفاندوفسكي ويعزز تقدم بولندا بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشرة، قبل أن يختتم أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والسبعين.

وتواصل بولندا بذلك ريادتها للمجموعة بست عشرة نقطة متقدمة بثلاث نقاط عن النمسا فيما لاتزال لاتفيا تبحث عن أول نقاطها بالتصفيات الأوروبية لتواصل تذيلها للترتيب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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