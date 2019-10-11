“هاتريك ليفاندوفسكي” يقرب بولندا من اليورو

قاد المهاجم المخضرم روبيرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده بولندا للفوز على مضيفه منتخب لاتفيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2020 .

وافتتح مهاجم بايرن ميونخ أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة، ليعود ليفاندوفسكي ويعزز تقدم بولندا بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشرة، قبل أن يختتم أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والسبعين.

وتواصل بولندا بذلك ريادتها للمجموعة بست عشرة نقطة متقدمة بثلاث نقاط عن النمسا فيما لاتزال لاتفيا تبحث عن أول نقاطها بالتصفيات الأوروبية لتواصل تذيلها للترتيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية