الدامجة يُطمئن: سنخطف ورقة الترشّح من تونس

أكد مدرب المنتخب الوطني جلال الدامجة في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي اختيار الجهاز الفني والإداري لملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغرب مسرحا لمواجهة منتخب المحليين بنظيره التونسي في إطار التصفيات المؤهلة للبطولة العام القادم في إثيوبيا.

وعبر الدامجة أيضا عن رضاه التام عن معسكر المنتخب الوطني الحالي الذي يقام في المغرب مضيفا في الوقت ذاته أن الأمور تسير بشكل إيجابي لخطف ورقة التأهل من مباراة تونس التي ستقام في العشرين من الشهر الحالي.

وسبق أن صرّح الدامجة لـ218 أنه يعول على قتالية اللاعبين لإعادة سيناريو عام 2017 عندما تأهل المنتخب الوطني للاعبين المحليين لنهائيات الشان التي أقيمت فيما بعد في المغرب عقب فوزه على الجزائر ذهابا وإيابا في تلك التصفيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية