النصر يختار مصر لخوض منافسات الكونفدرالية

وقع اختيار الجهاز الفني والإداري بنادي النصر على العاصمة المصرية القاهرة للعب على إحدى ملاعبها في منافسات الكونفدرالية عندما يلتقي الفريق نظيره برولين الأوغندي.

مباراة الذهاب ستكون في السابع والعشرين من شهر اكتوبر الحالي بينما من المقرر أن تكون مباراة الإياب في ملعب كمبالا في أوغندا في الثالث من شهر نوفمبر القادم حيث يتواجد الفريق الأوغندي حاليا في المركز الرابع عشر بدوري بلاده.

وباشر النصر تدريباته منذ أيام بقيادة مدربه الوطني محمد الككلي ومساعده علاء ويسعى جاهدا لتجاوز العقبة الأوغندية والتأهل لمجموعات الكونفدرالية وتحقيق انطلاقة قوية عقب مغادرته لمنافسات دوري أبطال أفريقيا على يد الرجاء البيضاوي المغربي عقب خسارته ذهابا بثلاثة أهداف لهدف بملعب بيترو سبورت وتعادله إيابا في المغرب بهدف لمثله.

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