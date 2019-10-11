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بوتاس الأسرع في تجارب اليابان الرسمية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لجائزة اليابان الكبرى من بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا 1.

وتقدم بوتاس على زميله في مرسيدس بطل العالم لويس هاميلتون بزمن قدره دقيقة واحدة وثمان وعشرون ثانية بفارق ستة وسبعين جزءا من الثانية على البريطاني هاميلتون، فيما جاء الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الثالث، فيما جاء زميله شارل لوكير في المركز الرابع فيما احتل ماكس فيرستابن سائق رد بول المرتبة الخامسة.

وأكد الاتحاد الدولي للسيارات أنه قرر إلغاء جدول التجارب الثالثة الحرة والتجارب التأهيلية بسبب الأحوال الجوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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