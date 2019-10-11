بوتاس الأسرع في تجارب اليابان الرسمية

حقق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لجائزة اليابان الكبرى من بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا 1.

وتقدم بوتاس على زميله في مرسيدس بطل العالم لويس هاميلتون بزمن قدره دقيقة واحدة وثمان وعشرون ثانية بفارق ستة وسبعين جزءا من الثانية على البريطاني هاميلتون، فيما جاء الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الثالث، فيما جاء زميله شارل لوكير في المركز الرابع فيما احتل ماكس فيرستابن سائق رد بول المرتبة الخامسة.

وأكد الاتحاد الدولي للسيارات أنه قرر إلغاء جدول التجارب الثالثة الحرة والتجارب التأهيلية بسبب الأحوال الجوية.

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