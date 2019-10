خليلوزيتش يحسم مشاركة الكرتي في ودية المغرب أمام ليبيا

كشف االبوسني وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي أنه لم يحسم أمر مشاركة وليد الكرتي لاعب الوداد في المواجهة التي ستجمع الأسود بالمنتخب الليبي اليوم الجمعة بملعب المركب الشرفي بمدينة وجدة.

قال المدرب البوسني إن اللاعب الكرتي يتدرب مع المنتخب المحلي حاليا ومن المنتظر أن لا يقحمه في مباراة اليوم ، من أجل فتح المجال للاعب في المشاركة مع المنتخب المحلي الذي سيواجه نظيره الجزائري يوم 19 من الشهر الحالي بمدينة بركان بمرحلة الإقصائيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون الصيف المقبل.

تابع خليلوزيتش أن مدرب المنتخب حسين عموتة في حاجة لخدمات كل اللاعبين لذا من المنتظر أن يلتحق الكرتي بمجموعة المنتخب المحلي.

يذكر أن المنتخب المحلي تنتظره مباراة حاسمة أمام نظيره الجزائري الأسبوع المقبل في إياب الدور الحاسم المؤهل لشان الكاميرون.

كان الأسود المحلية قد حققوا التعادل من دون اهداف في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى التشاكر بالبليدة الجزائرية.

