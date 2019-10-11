الترهوني: ودّية المغرب فرصة للوقوف على إمكانيات الفرسان

قال مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني في تصريحات لـ218 إن خطة معسكر المغرب الحالية تقضي بتقسيم اللاعبين على مجموعتين حيث يواصل اللاعبون المحترفون تدريباتهم وخوض مبارياتهم الودية تأهبا لانطلاق تصفيات الكان في شهر نوفمبر المقبل.

بينما سيستعد منتخب المحليين في نفس المعسكر لمواجهة تونس في إياب تصفيات الشان يوم العشرين من الشهر الجاري وسيشرف على تدريبات المجموعتين المدرب العام جلال الدامجة، بينما يهتم مساعده أكرم الهمالي بشكل خاص بتدريبات منتخب المحليين.

وأضاف الترهوني أن مباراة المغرب الودية لن تكون سهلة على المنتخب الوطني لكنها ستكون تجربة حقيقية للوقوف على إمكانيات جميع اللاعبين قبل انطلاق تصفيات الكان، وأشار إلى أن منتخبنا الوطني سيواجه نظيره التونسي يوم السادس عشر من نوفمبر في ملعب رادس لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية