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النصر مُتخوّف من “التحكيم الأفريقي” بالكونفدرالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح مساعد مدرب فريق النصر علاء نجم لـ218 أنهم بدأوا بجمع المعلومات عن منافسهم في الكونفدرالية الأفريقية برولاين الأوغندي منذ أن سحبت القرعة الأربعاء الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف نجم أن فريق النصر قد باشر تدريباته في بنغازي بعد أن منح الإطار الفني راحة مدتها 4 أيام للاعبين عقب عودتهم من المغرب بعد مباراة الرجاء والتي غادر فيها ممثل ليبيا منافسات دوري أبطال أفريقيا وانتقل للمشاركة في الكونفدرالية في دوها الـ32 مكرر.

وأعرب علاء عن تخوفه من مستوى التحكيم في إفريقيا الذي اعتبره المشكلة الأكبر التي تواجه كرة القدم في القارة السمراء ولكنه أكد أن النصر قد اكتسب الخبرة الكافية من مشاركته السابقة وسيحاول معالجة الأخطاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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