الزناد يعد الليبيين عبر 218 بضربة قاضية جديدة

وعد البطل الليبي العالمي في الملاكمة مالك الزناد الجمهور الليبي بالفوز على منافسه القادم السلوفاكي ميشيل جازديك بالضربة القاضية كما عوّدهم في نزالاته السابقة، حيث خاض الزناد في السابق 15 نزالا فاز في 14 منها بالضربة القاضية.

وأضاف مالك خلال حديث لـ218 أنه على أهبة الاستعداد لنزال الغد وأنه باشر تدريباته منذ فترة طويلة تحت قيادة مدرب محترف في بريطانيا، وأشار إلى أن انتقاله للإقامة في بريطانيا يعتبر قفزة نوعية في مسيرته الاحترافية.

وقال الزناد إن حلمه بالمنافسة في حلبات أميركا بات قريبا جدا وأنه عقب نزال الغد أمام جازديك سيفكر في العروض التي قدمت إليه ومنها عروض لنزالات في الولايات المتحدة.

يذكر أن 218 ستنقل لكل متابعي مالك الزناد في جميع أنحاء العالم حصريا يوم الغد وعلى الهواء مباشرة نزاله أمام السلوفاكي ميشيل جازديك.

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