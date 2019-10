الملاكم الليبي مالك الزناد  يعلن تلقيه عروض احتراف في الولايات المتحدة

أكد البطل الليبي العالمي في الملاكمة مالك الزناد، أنه ” يوعد الجمهور الليبي بالفوز على منافسه القادم السلوفاكي ميشيل جازديك بالضربة القاضية “.

وأضاف مالك ، أنه على أهبة الاستعداد لنزال الغد وأنه باشر تدريباته منذ فترة طويلة تحت قيادة مدرب محترف في بريطانيا.

وأكمل، أن ” حلمه المنافسة في حلبات أميركا بات قريبا جدا وأنه عقب نزال الغد أمام جازديك سيفكر في العروض التي قدمت إليه ومنها عروض لنزالات في الولايات المتحدة”.

