تعادل المنتخب الليبي بهدف لمثله أمام منتخب المغرب في مباراة ودية اليوم الجمعة .

أحرز هدف لصالح أسود الأطلس في الدقيقة 20 مدافع الرجاء البيضاوي سابقا جواد الياميق المحترف بنادي جنوى الإيطالي،هدف ظل صامدا حتى الدقيقة 42 ليعدل لاعب المحترف بنادي الرجاء البيضاوي سند الورفلي النتيجة لمنتخب ليبيا ليسدل الستار عن الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين.

