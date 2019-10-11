اخبار الرياضة

الفرسان يقتنصون تعادلا ثمينا من أسود الاطلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بهدف لمثله أمام مضيفه المغربي في مباراة ودية احتضنها الملعب الشرفي بمدينة وجدة تحضيرا لتصفيات الكان.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل حيث افتتحت المغرب التسجيل براسية عبر لاعب جنوى الإيطالي جواد ياميق بعد خطأ في تمركز الدفاع لكن المنتخب الوطني عدل النتيجة قبل نهاية الشوط الاول بدقائق بواسطة المدافع سند الورفلي بعد عدة محاولات.
وتأتي مباراة المنتخب الوطني ضمن أيام الفيفا الودية والاستعداد لمواجهة تونس بالتصفيات الإفريقية المؤهلة الي كأس أمم أفريقيا 2021
وسيخوض فرسان المتوسط بعد أيام وتحديدا في الخامس عشر من الشهر الجاري مباراته الودية الثانية أمام موريتانيا بالعاصمة نواكشوط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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