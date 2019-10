تقرير 218

سيكون صاحب القبضة الذهبية البطل الليبي العالمي مالك الزناد في اختبار جديد ضمن سلسلة زنالات حزام الـWPF من أجل مواصلة المشوار ومغازلة حلبات الملاكمة العالمية المحترفة .

وأكمل من ملك قلوب الليبيين تجهيزاته بعد عودته من الإصابة في العاصمة لندن لمواجهة خصمه السلوفاكي ميشيل جازديك والذي واجه اثني عشر ملاكما في طريقه لمواجهة صاحب القاضية السريعة ، فالزناد يعد من أبرز الملاكمين لإنهاء النزالات بسرعة الضربات القاضية، فمن أصل خمسة عشر فوزا تمكنت اللكمة الحديدية من حسم أربعة عشر نزالا بالقاضية.

ووعد البطل الليبي العالمي في الملاكمة الجمهور الليبي بالفوز على منافسه القادم بالضربة القاضية كما عوّدهم في نزالاته السابقة، وأضاف مالك خلال حديث لـ218 أنه على أهبة الاستعداد لنزال اليوم وأنه باشر تدريباته منذ فترة طويلة تحت قيادة مدرب محترف في بريطانيا، وأشار إلى أن انتقاله للإقامة في بريطانيا يعتبر قفزة نوعية في مسيرته الاحترافية.

وواصل الزناد انتصاراته بعدما أطاح بخمصه الأخير الكولومبي جون كورتيز بالضربة القاضية ، والترقب سيكون هذه المرة في بريطانيا حينما سيتابع كل الليبيين النزال أمام بطل إنجلترا ميشيل جازديك بطل إنجلترا على أكبر قاعات العاصمة البريطانية O2 Arena.

وكان ضحايا مالك الزناد الأربعة عشر السابقين تحدوا طموحه وسقطوا بالقاضية، فالنظرة الواثقة الواعدة بالنجاحات للبطل الليبي تظهر تألق ابن ليبيا في أوروبا

وسيواصل الزناد مسيرته نحو مجد عالمي جديد لليبيا فبعد حلبات ألمانيا ومالطا هاهو الزناد سيطرق الباب في حلبات بريطانيا الكبرى وسط أمنيات الملايين لرفع علم ليبيا من جديد.

The post الزناد يعد بـ”عرس ليبي رياضي” من بريطانيا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية