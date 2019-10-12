 ليبيا تخطف التّعادل أمام المغرب وديًّا

أخبار ليبيا24- خاصّ

خطف المنتخب الليبي التعادل، مع مضيفه المغربي 1-1 الجمعة، في مباراة دولية ودية وهي الأولى لفرسان المتوسط، خلال معسكره التحضيري الذي انطلق بالمغرب الإثنين الماضي .

وافتتح صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 20 بهدف “جواد الياميق”، قبل أن يعادل المدافع الليبي “سند الورفلي” النتيجة في الدقيقة 42 من اللقاء الذي يدخل ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون عام 2021م.

وسيلعب المنتخب الليبي للمحليين، لقاءً وديًا أمام المغرب اليوم السبت في إطار تحضيرات المنتخب لتصفيات الشان، التي سيلتقى فيها تونس في 20 من هذا الشهر بملعب طنجة بالمغرب.

وغاب عن المنتخب المغربي عدد من اللاعبين الأساسيين في مواجهة ليبيا وديا الجمعة؛ بسبب الإصابات، أو رفض مجموعة من اللاعبين الاستجابة لدعوة وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للأسود.

وتغيب رسميًا 7 لاعبين أساسيين عن التشكيل الذي واجه ليبيا على ملعب وجدة الكبير، ويتقدم هذه الأسماء النجم “حكيم زياش”، الذي سيعود لهولندا لاستكمال مرحلة التعافي من إصابته.

كما تأكد غياب الظهيرين “أشرف حكيمي” و”نوصير مزراوي”؛ لإصابتهما، وكذا غياب “عادل تاعرابت” لذات السبب، إضافة لعدم حضور “رومان سايس” مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي الذي أصيب خلال مباراة ناديه الأخيرة، أمام مانشستر سيتي، وهي نفسها وضعية المدافعين “نبيل درار” و”فؤاد شفيق”.

واضطر المدرب البوسني أمام هذه المستجدات، لاستدعاء 4 لاعبين جدد لتعويض هذه الغيابات، في مقدمتهم “عمر قادوري” الذي يعود للأسود بعد غياب طويل ناهز العامين و”المهدي كارسيلا” المحترف بالدوري البلجيكي إضافة إلى اللاعب “الوداد وليد الكرتي” والمدافع “أكادير كريم باعدي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24