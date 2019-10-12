المنتخب الوطني لكرة اليد يستعد للبطولة الأفريقية

بدأ المنتخب الوطني لكرة اليد معسكره التحضيري بمدينة الحمامات التونسية وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستحتضنها تونس.

وشهدت تحضيرات المنتخب الوطني مشاركة اللاعبين المحليين فقط دون وجود المحترفين الذين سينضمون إلى المعسكر نهاية الشهر الجاري.

ويخوض المنتخب بقيادة المدرب التونسي محمد الصغير ومساعديه محمد أرحومه ووليد القبلاوي تدريباته بقاعة بني خيار في مدينة الحمامات حيث تشمل الإعداد البدني على فترتين في أول معسكر خارجي قبل المشاركة في البطولة الأفريقية الرابعة والعشرين والتي ستقام من السادس عشر حتى السادس والعشرين من يناير القادم.

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