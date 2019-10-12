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الديوك تقترب من اليورو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتزعت فرنسا فوزا ثمينا خارج أرضها أمام أيسلندا بهدف دون مقابل ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية .

وسجل هدف أبطال العالم مهاجم تشيلسي الإنجليزي أوليفيه جيرو من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة والستين بعد عرقلة واضحة على نجم برشلونة أنطوان غريزمان ليصبح جيرو بعد هذا الهدف الهداف التاريخي الثالث للديوك بعد تيري هنري وميشيل بلاتيني

وتصدرت فرنسا مجموعتها بثماني عشرة نقطة من سبع مباريات متساوية في النقاط مع تركيا بفارق المواجهات المباشرة فيما توقف رصيد أيسلندا عند اثنتي عشرة نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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