إصابة الترهوني والمصراتي في مباراة المغرب

تعرض المدافع محمد الترهوني ولاعب الوسط المعتصم المصراتي للإصابة عقب مباراة المنتخب الوطني الودية أمام المنتخب المغربي، ما سيبعدهم عن التدريبات خلال معسكر الفرسان في الأيام القادمة.

وذكرت التقارير الطبية الخاصة بالمنتخب الوطني أن الفحوصات التي أجراها أطباء المنتخب قد أظهرت إصابة الظهير محمد الترهوني بكسر في أصبع الإبهام ليده اليسرى، كما يعاني لاعب الوسط المعتصم المصراتي من التواء في الكاحل وهي نفس الإصابة السابقة التي كان قد تعرض لها مع فريقه فيتوريا غيماريش البرتغالي الفترة الماضية .

ولم يكشف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عن مدة غياب اللاعبين لكنه أكد ابتعادهما عن التدريبات الفترة المقبلة.

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