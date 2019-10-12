 النّصر في مواجهة فريق أوغندي في الكونفيدرالية

أخبار ليبيا24 – خاصّ

أوقعت قرعة الكونفيدرالية الأفريقيه، ممثل ليبيا فريق النصر في مواجهة فريق إف سي برولين الأوغندي.

و سحبت قرعة المرحلة الثانية من دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية (كأس الاتحاد الأفريقي)، مساء الأربعاء، في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.

هذا وستكون مباراة الذهاب يوم 27 أكتوبر في الملعب الذي سيحدده فريق النصر فيما سيكون لقاء الإياب يوم 3 نوفمبر في كامبالا العاصمة الأوغندية.

وجنبت القرعة وقوع الفرق العربية، وجها لوجه وأسفرت عن وقوع بيراميدز المصري مع يونج أفريكانز التنزاني، ووصيف النسخة الماضية “نهضة بركان” مع نادي فوزا جونيور من مدغشقر.

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