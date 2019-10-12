إيطاليا تواجه اليونان لحجز تذكرة التأهل لليورو

في الأولمبيكو سيسعى روبيرتو مانشيني لضرب عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف الأدزوري المنتخب اليوناني لحساب مباريات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2020.

الفكرة الأولى تحقيق الفوز أمام مشجعي المنتخب والوصول للنقطة الحادية والعشرين التي تؤهل المنتخب للنهائيات بصرف النظر عن نتائج باقي المباريات أما الثانية فستكون ترسيخ فكرة عودة المنتخب الإيطالي بوجه جديد شاب منافسا في القارة الأوروبية ولانطلاقة عالمية جديدة بعد سنوات من التخبط والابتعاد أبرزها عدم التأهل للمونديال صيف عام 2018.

المنتخب الإيطالي الذي قدم عروضا قوية في هذه التصفيات هناك من يرى بحسب وجهة نظره أنه استفاد من ضعف الخصوم فبجانبه منتخبات من طراز أرمينيا وفنلندا واليونان الضيف الذي لم يحصد سوى خمس نقاط في مشواره بالتصفيات فهذ يعني أن كتيبة مانشيني تحتاج لمجموعة من الاختبارات الحقيقية قبل الحكم المطلق لعودتها للمنافسة الحقيقية عالميا مجددا.

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