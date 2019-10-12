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منتخب الصالات يُواصل تحضيراته لتصفيات أمم افريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات على فريق ميت عقبة المصري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بمركب النادي في العاصمة المصرية القاهرة .

ويأتي فوز المنتخب الوطني للصالات في إطار تحضيراته لمواجهة الجزائر في نهاية الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا داخل الصالات والتي سيحتضنها المغرب العام المقبل ومن المقرر أن تبلغ ثلاثة منتخبات في البطولة الأفريقية القادمة نهائيات كأس العالم التي ستقام في ليتوانيا.

وكان منتخب الصالات قد أجرى عدة مباريات ودية ضمن معسكرات خارجية وأخرى داخل ليبيا قبل السفر إلى مصر الأيام الماضية استعدادا للتصفيات الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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