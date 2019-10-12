منتخب الصالات يُواصل تحضيراته لتصفيات أمم افريقيا

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات على فريق ميت عقبة المصري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بمركب النادي في العاصمة المصرية القاهرة .

ويأتي فوز المنتخب الوطني للصالات في إطار تحضيراته لمواجهة الجزائر في نهاية الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا داخل الصالات والتي سيحتضنها المغرب العام المقبل ومن المقرر أن تبلغ ثلاثة منتخبات في البطولة الأفريقية القادمة نهائيات كأس العالم التي ستقام في ليتوانيا.

وكان منتخب الصالات قد أجرى عدة مباريات ودية ضمن معسكرات خارجية وأخرى داخل ليبيا قبل السفر إلى مصر الأيام الماضية استعدادا للتصفيات الأفريقية.

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