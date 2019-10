المنتخب الليبي يفرض التعادل الإيجابي على منتخب المغرب

اختتمت مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب المغربي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب الشرفي بمدينة وجدة المغربية، حيث حاول المنتخب المغربي التسجيل وفرض ايقاعه على المباراة لكن في المقابل اعتمد المنتخب الليبي على الهجمات المرتدة والتوغل على الأطراف.

وسجل مدافع المغرب هدف منتخبه من كرة رأسية أوضعها في الشباك وحاول المنتخب الليبي الرجوع إلى المباراة عبّر ضربة ركنية استطاع المدافع سند الورفلي وضعها في مرمى المنتخب المغربي.

