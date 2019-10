فرنسا تُحقق فوزاً ثميناً على إيسلندا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020

استطاع منتخب فرنسا تحقيق فوز ثمين على إيسلندا 1-0 الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثامنة لتصفيات أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.

حيث لم تمنع قلة مشاركات المهاجم أوليفييه جيرو مع ناديه تشيلسي من تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء واضعاً منتخب بلاده على أعتاب التأهل لنهائيات البطولة الأوروبية العام المقبل.

هذا وغاب عن فرنسا للإصابة كيليان مبابي وبول بوغبا وهوجو لوريس، كما تعرض نغولو كانتي لإصابة عضلية خلال الإحماء ليشارك موسى سيسوكو أساسياً بدلاً منه.

في سياق متصل يملك منتخبا فرنسا وتركيا، اللذان سيلتقيان على ملعب فرنسا الدولي يوم الاثنين، 18 نقطة لكن بطلة العالم تتأخر بعد هزيمتها 2-0 في كونيا يونيو الماضي.

