بثلاثية نظيفة.. المنتخب البرتغالي يتغلب على لوكسمبورغ

فاز المنتخب البرتغالي على ضيفه اللوكسمبورغي، بثلاثية بيضاء، على ملعب خوسيه ألفالادي أمس الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

حيث سجل ثلاثية البرتغال كل من برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو وغونزالو غويديس.

ورفع المنتخب البرتغالي بهذا الفوز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد لوكسمبورغ عند 4 نقاط في المركز الرابع.

