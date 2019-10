بعد أربعة انتصارات متتالية.. إنجلترا تتعرض لهزيمتها الأولى أمام التشيك

خسر المنتخب الإنجليزي لأولى مرة في تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بسقوطه أمام مضيفه التشيكي بنتيجة 1-2 مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

حيث افتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الخامسة عن طريق هاري كين من ركلة جزاء، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لأصحاب.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى لمنتخب الأسود الثلاثة في تصفيات البطولة القارية بعد أربعة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند 12 نقطة، ويبقى متصدراً المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام المنتخب التشيكي.

