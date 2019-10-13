هيئة الشباب والرياضة تهنئ “الزناد” بالفوز على بطل سلوفاكيا بالقاضية

هنأت الهيئة العامة للشباب والرياضة البطل الليبي للملاكمة مالك الزناد، بعد فوزه في النزال على منافسه السلوفاكي ميشيل جزبيك، بالعاصمة البريطانية لندن ضمن سلسلة زنالات حزام الـWPF.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن انتصار الزناد اليوم يمثل انتصارًا جديدًا للرياضة الليبية.

واشارت الهيئة إلى أن هذا الانتصار صعد بالبطل الليبي مالك الزناد في التصنيف العالمي إلى المركز 76 من أصل أكثر من 1400 ملاكم يتواجدون في السجل العالمي للعبة.

ونجح البطل الليبي مالك الزناد في إسقاط منافسه السلوفاكي ميشيل جزبيك، بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي دار بينهما، مساء السبت، بالعاصمة البريطانية لندن ضمن سلسلة زنالات حزام الـWPF.

وبدأ الزناد في الجولة الأولى بضغط قوى من الزناد على الخصم، ووجه العديد من اللكمات اليسارية في مرحلة جس النبض، وفي أقل من 4 دقائق نجح الزناد في الإجهاز على منافسه، بعدما استطاع في الثواني الأولى من الجولة الثانية توجيه لكمات قوية متتالية لخصمه السلوفاكي لينهى النزال بالقاضية ويضمه إلى ضحاياه ليظفر بحزام IBF.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية