منتخبنا الوطني للمحليين يفقد مباراته الودية أمام نظيره المغربي بثنائية دون رد

فقد منتخبنا الوطني للمحليين نتيجة مباراته الودية أمام نظيره المغربي بهدفين دون، والتي أقيمت بينهما، مساء السبت، على الملعب البلدي ببركان، في إطار استعدادات الفرسان لمواجهة منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020 .

ولم يتم نقل المباراة التي أنطلقت على تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت ليبيا على أي قناة من قنوات البث الأرضي أو الفضائي.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني للمحليين خسر مباراته أمام مضيفه المنتخب التونسي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء يوم 21 سبتمبر الماضي على ملعب رادس الأولمبي، في مرحلة الذهاب بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشان 2020”.

وبهذه النتيجة يحتاج منتخبنا الوطني للمحليين للفوز بهدفين دون رد على نظيره التونسي في لقاء الإياب في 20 من شهر أكتوبر الجاري بملعب طنجة بالمغرب.

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