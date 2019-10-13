“السلتو” يكشف كواليس عروض الوداد والرجاء المغربيان.. ويوجه رسالة لـ”الورفلي”

كشف محترفنا الدولي الليبي أنيس السلتو، مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي، عن العروض التي قدمت له من أجل اللعب في الدوري المغربي وذلك خلال حواره أجراه معه موقع “البطولة” المغربي على هامش المباراة الودية التي خاضها منتخبنا الوطني مع نظيره المغربي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال السلتو ردا على سؤال بشأن ارتباط اسمه كثيرا بفريقي الوداد والرجاء المغربين خلال الأشهر القليلة الماضية، إن رئيس نادي الوداد تواصل معه قبل أن يتحدث مع رئيس نادي النجم التونسي ولم يتم التوصل لاتفاق.

وأضاف محترفنا أن نادي الرجاء قدم بعدها أيضا عرضا رسميا إلى نادي النجم الساحلي للانتقال إليه في الصيف الماضي قبل أن تغلق المفاوضات.

وحول مجموعة فريقه النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، قال السلتو: ” أتوقع ترشح النجم والأهلي المصري”. وأضاف أنه لا يوجد الآن فريق قوي وفريق ضعيف في القارة السمراء، متوقعا تأهل الرجاء والوداد إلى جانب النجم والأهلي المصري باعتبارهم أكبر فرق أفريقيا.

وفيما يتعلق برأي السلتو عن تقنية “الفار” وما حدث في النهائي بين الوداد والترجي؟، قال محترفنا :”كانت هناك أخطاء تحكيمية في مباراة الترجي والوداد”. وأضاف أنه كان من الممكن ألا يلعب الوداد إذا علم بالفعل بعدم وجود تقنية الفار، مشيرا إلى أن الكاف أصدر قراره بأحقية الترجي بالبطولة “وإن شاء الله يعوض الوداد اللقب فيما بعد”.

وتابع السلتو أن مباراة منتخبنا مع نظيره المغربي أمس كانت قوية خاصة وأن أسود الأطلسي منتخب قوى على المستوى الأفريقي والعربي.

ووجه السلتو رسالة لمواطنه سند الورفلي لاعب الرجاء المغربي قائلا:” سند هو مجداع قوي وصخرة الدفاع للمنتخب الوطني.. ربي يوفقه ببطولة المغرب مع الرجاء”.

واختتم السلتو تصريحاته بالكشف عن فريقه المفضل في أوروبا ليقول “اليوفنتوس وبرشلونة”. كما اختار المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب أفريقي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني كأفضل لاعب في العالم.

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