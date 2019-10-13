ليبيا تشارك في اجتماعات الاتحاد الأفريقي للتجديف

شاركت ليبيا ممثلة في نائب رئيس الاتحاد الليبي للتجديف فتحي الشايب وعضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق أحمد فكرون، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتجديف بحضور رئيس الاتحاد الدولي.

وناقش الاجتماع الذي استضافته تونس عدة ملفات تتعلق ببرامج ونشاطات الاتحاد الأفريقي والدول التي ستنظم البطولات القادمة. كما وضع الاجتماع استراتيجيات وخطط مستقبلية تساهم في تطوير رياضة التجديف على مستوى القارة السمراء.

وشهد الاجتماع أيضا، تهنئة أعضاء الاتحاد الدولي والإفريقي، الاتحاد الليبي للتجديف وأسرة التجديف الليبية بمناسبة تأهل البطل حسين قنبور إلى دورة الألعاب الأفريقية بطوكيو 2020.

يذكر أن البطل الليبي قنبور تأهل في رياضة التجديف رسمياً إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي انطلقت الخميس الماضي وانتهت اليوم السبت بالعاصمة التونسية.

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