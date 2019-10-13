راموس يحقق رقما قياسيا في تاريخ منتخب أسبانيا

حقق سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، رقما قياسيا في تاريخ منتخب بلاده عقب تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة النرويج مساء السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا “يورو 2020”.

وأصبح راموس أكثر لاعب خوضا للمباريات مع منتخب أسبانيا بوصوله للمباراة رقم 168 بقميص لاروخا، ليتفوق قائد الملكي على الحارس إيكر كاسياس بمباراة واحدة.

يشار إلى أن راموس يلعب بقميص المنتخب الإسباني منذ مارس عام 2005 ضد الصين وديًا وتوج منذ ذلك الحين بلقب كأس العالم في 2010 و لقبين في اليورو عامي 2008 و2012. وحقق راموس 125 انتصارًا في 167 مباراة مع إسبانيا و22 تعادلا و20 هزيمة قبل لقاء الأمس.

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