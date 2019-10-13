الزناد يتغلب على السلوفاكي جازديك ويحقق فوزاً جديداً

تمكن البطل الليبي مالك الزناد من تحقيق فوز جديد يضاف إلى رصيده، عقب تغلبه على منافسه السلوفاكي ميشيل جازديك من الجولة الثانية، في تحد جديد داخل حلبة تو أرينا في العاصمة البريطانية في لندن.

ويعد هذا النزال الذي حقق الزناد خلاله الفوز رقم 16، الأول في حلبات بريطانيا.

ومن المفترض أن يصعد الملاكم الليبي في التصنيف العالمي بعد هذا الانتصار حيث يتواجد حاليا في المركز 76 من أصل أكثر من 1400 ملاكم يتواجدون في السجل العالمي للعبة.

الجدير بالذكر أن الزناد لعب 14 لقاء فاز في ثلاثة عشر منها بالضربة القاضية وواحدة بجمع النقاط، وكان أول نزال حقيقي بالنسبة له أمام لاعب مالطي، وفاز عليه بالضربة القاضية ثم عرضت عليه الجنسية المالطية.

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