قنبور يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل البطل الليبي حسين قنبور بشكل رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد صدارته للتصفيات الأفريقية التي اختتمت أمس السبت بالعاصمة التونسية.

واستطاع قنبور تسجيل رقم قدره سبع دقائق وثمان وثلاثون ثانية واثنين وأربعون جزءا من الثانية ليمكنه من الحصول على بطاقة التأهل إلى الأولمبياد ليكرر تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو، ليصبح أول رياضي ليبي من الاتحادات الوطنية يضمن تأهله للحدث الرياضي العالمي والذي سيقام الصيف المقبل بطوكيو اليابانية.

وجاء تأهل الجداف الليبي في فئة الفردي للكبار أمام منتخبات مصر وزيمبابوي وبنين وكوت ديفوار أما في فئة زوجي الرجال فتأهل المنتخب الجزائري في حين بلغ المنتخب التونسي الأولمبياد في فئة زوجي السيدات.

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