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النرويج تجبر إسبانيا على التعادل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجبرت النرويج ضيفتها إسبانيا على التعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب وليفال ستاديوم بالعاصمة أوسلو ضمن مباريات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 .

وافتتحت إسبانيا التسجيل في المباراة بواسطة لاعب وسط أتلتيكو مدريد ساؤول نيغيز في الدقيقة السابعة والأربعين، إلا أن مهاجم المنتخب النرويجي جوشوا كينج سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء.

ليرفع الماتادور الإسباني رصيده إلى تسع عشرة نقطة في صدارة المجموعة السادسة فيما رفعت النرويج رصيدها إلى عشر نقاط في المرتبة الرابعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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