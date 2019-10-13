النرويج تجبر إسبانيا على التعادل

أجبرت النرويج ضيفتها إسبانيا على التعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب وليفال ستاديوم بالعاصمة أوسلو ضمن مباريات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 .

وافتتحت إسبانيا التسجيل في المباراة بواسطة لاعب وسط أتلتيكو مدريد ساؤول نيغيز في الدقيقة السابعة والأربعين، إلا أن مهاجم المنتخب النرويجي جوشوا كينج سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء.

ليرفع الماتادور الإسباني رصيده إلى تسع عشرة نقطة في صدارة المجموعة السادسة فيما رفعت النرويج رصيدها إلى عشر نقاط في المرتبة الرابعة.

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