تجربة جديدة لـ”رانييري” بالدوري الإيطالي

أعلن سامبدوريا الإيطالي تعيين المدرب المخضرم كلاوديو رانييري مدربا جديدا له خلفا للمدرب أوزيبيو دي فرانشسيكو بعد الاستغناء عنه الأيام الماضية.

ويستمر العقد المبرم بين رانييري وإدارة سامبدوريا حتى نهاية موسم ألفين وواحد وعشرين حيث يتضمن العقد فسخه بالتراضي بين الطرفين في حال نزول الفريق إلى الدرجة الثانية .

وخاض رانييري العديد من التجارب التدريبية أبرزها كانت مع ليستر سيتي حيث توج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز عام ألفين وستة عشر كما درب في مارس الماضي فريق روما خلفا لدي فرانشيسكو لتكون المرة الثانية التي يخلف فيها المدرب ذاته.

ويعاني سامبدوريا هذا الموسم من تراجع في نتائجه بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة من أصل سبعة أسابيع في الدوري الإيطالي ليتواجد في المركز الأخير بترتيب الدوري.

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