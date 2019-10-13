حسين قنيور يتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو

أخبار ليبيا24- خاصّ

بات البطل الليبي “حسين قنيور” أول رياضي ليبي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وجاء هذا الإنجاز، بعد نجاح “قنبور” في اجتياز تصفيات أفريقيا في لعبة التجديف التي احتضنتها العاصمة التونسية على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وسجل البطل الليبي رقما جديدا خلال التصفيات النهائية 2020 بزمن وقدره 7:38:42 دقيقة.

وتأهل قنبور في فئة الفردي كبار رفقة 5 قوارب لمنتخبات مصر وزمبابوي وساحل العاج وبنين ، أما في فئة زوجي الرجال فقد تأهل منتخب الجزائر، أما في فئة زوجي البنات فقد تأهل منتخب تونس.

وبالرغم من حداثة اللعبة في ليبيا، إلا أن العمل الذي قام به الاتحاد الليبي للعبة واضح من خلال النتائج المسجلة.

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