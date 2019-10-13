بوتاس يهدي “مرسيدس” لقب الصانعين

حقق الفنلندي فالتيري بوتاس الفوز بجائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 ليتوج فريقه مرسيدس بلقب الصانعين للمرة السادسة على التوالي.

وحسم بوتاس السباق في المرتبة الأولى فيما جاء بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون في المركز الثالث بعدما نال نقطة إضافية بتسجيله أسرع لفة.

ويواصل بوتاس صدارته للترتيب العام للسائقين برصيد أربع وستين نقطة قبل نهاية بطولة العالم بأربعة سباقات وجاء الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري في المركز الثاني بعدما دخل السباق متصدرا للمنطلقين، ليواصل فريق مرسيدس تصدره لترتيب الصانعين ويحسم اللقب للمرة السادسة على التوالي.

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