المنتخب الإيطالي يحجز مقعداً لهُ في كأس الأمم الأوروبية 2020

فاز المنتخب الإيطالي على ضيفه اليوناني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.

حيث سجل هدفي الآزوري كل من جورجينيو من ركلة جزاء وفيديريكو بيرنارديسكي.

وحجز المنتخب الإيطالي بهذا الفوز رسمياً إحدى بطاقتي المجموعة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بعد فوزه في المباراة السابعة على التوالي رافعاً رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة، وبفارق 11 نقطة عن منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث مع تبقي ثلاث مراحل على نهاية التصفيات، فيما توقف رصيد اليونان عند 5 نقاط في المركز الخامس.

هذا وانضمت إيطاليا إلى بلجيكا التي أصبحت أول المتأهلين بعد فوزها الكاسح على سان مارينو بنتيجة 9-0.

