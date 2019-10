تعادل بنكهة الهزيمة إثر تعثر المنتخب الإسباني أمام النرويج

استطاع المنتخب النرويجي أن يُحقق تعادل قاتل مع ضيفه الإسباني، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت وانتهت بنتيجة 1-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

حيث تقدم المنتخب الإسباني عن طريق لاعب وسط أتلتيكو مدريد ساؤول نيغيز مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء، وعادل المنتخب النرويجي النتيجة في الوقت بدل الضائع عن طريق جوشوا كينج من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما ارتفع رصيد النرويج إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

هذا وكان المنتخب الإسباني في حاجة إلى الفوز لكي يضمن التأهل مبكراً لنهائيات أمم أوروبا 2020، لكنه سينتظر مباراته المقبلة في الـ15 من أكتوبر الجاري ضد السويد في ستوكهولم لمعرفة مصيره.

