باريس سان جيرمان لا يُمانع التخلي عن مبابي ولكن بشرط!

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتديد مبلغ تعجيزي قبل السماح لنجم الفريق كيليان مبابي بمغادرة النادي لمصلحة فريق آخر في الأيام القادمة.

حيث ترصد العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا وضع المهاجم الشاب، تتقدمها الأندية الإسبانية ريال مدريد و برشلونة.

وبحسب تقاري صحفية لا يُمانع الفريق الباريسي فكرة رحيل اللاعب البالغ 20 عاماً عن النادي بشرط الحصول على مبلغ 300 مليون يورو.

هذا وكان قد استقدم النادي الباريسي مبابي من صفوف موناكو نظير 180 مليون يورو، لذا لن يسمح مدراء بي سي جي بخروج اللاعب من أسوار النادي بمبلغ يقل عن 300 مليون يورو.

أما في حال تمت الصفقة بالرقم المطلوب ستكسح جميع الأرقام القياسية لصفقات عالم كرة القدم بما فيها الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن، وهي صفقة انضمام نيمار دا سيلفا لباريس قادماً من برشلونة الإسباني عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

