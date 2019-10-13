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اتحاد التجديف يشارك في عمومية الاتحاد الأفريقي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك الاتحاد الليبي للتجديف في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة التونسية.

ومثل ليبيا في الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الليبي للتجديف فتحي الشايب حيث نوقش العديد من الملفات التي تتعلق بأنشطة الاتحاد الأفريقي والدول التي ستنظم البطولات القادمة إضافة إلى وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية في تطوير الرياضة بالقارة الأفريقية.

وخلال الاجتماع هنأ الاتحاد الأفريقي أسرة التجديف الليبية بتأهل حسين قنبور إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ألفين وعشرين مشيدا بالتطور الذي شهدته الرياضة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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