اتحاد التجديف يشارك في عمومية الاتحاد الأفريقي

شارك الاتحاد الليبي للتجديف في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة التونسية.

ومثل ليبيا في الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الليبي للتجديف فتحي الشايب حيث نوقش العديد من الملفات التي تتعلق بأنشطة الاتحاد الأفريقي والدول التي ستنظم البطولات القادمة إضافة إلى وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية في تطوير الرياضة بالقارة الأفريقية.

وخلال الاجتماع هنأ الاتحاد الأفريقي أسرة التجديف الليبية بتأهل حسين قنبور إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ألفين وعشرين مشيدا بالتطور الذي شهدته الرياضة في ليبيا.

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